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Eski erkek arkadaşının 'son kez görüşelim' teklifini kabul etmişti! Elif Güneş'in öldürülmesi olayında yeni gelişme

28.07.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaför olan Koray G. isimli şahıstan ayrılmıştı. Koray G., Elif'in peşini bırakmadı. Katil zanlısının 'son kez görüşelim' demesi üzerine otomobile binen Elif Güneş, 3 el ateş edilerek öldürüldü. Korkunç olay sonrası kayıplara karışan Koray G. yakalandı.

Eski erkek arkadaşının 'son kez görüşelim' teklifini kabul etmişti! Elif Güneş'in öldürülmesi olayında yeni gelişme

Olay 23 Temmuz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray.G., Güneş'in peşini bırakmadı. Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' diyen adam Güneş'i, otomobil içinde silahla 3 el ateş edilerek vurdu. Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. 32 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 

KADIKÖY'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri katil zanlısı Koray G.'yi Kadıköy'de yakaladı. Gözaltına alınan Koray G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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cinayet kadın
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