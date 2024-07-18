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  4. Eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

Eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

18.07.2024 00:16
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Karabük'te bir genç kadın, eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

Karabük'te eski erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın yaşamına son verdi. Olay, 100. Yıl Mahallesi 1006 Nolu Caddede meydana geldi. 24 yaşındaki R.A. isimli kadın, kuzenleriyle evde otururken iddiaya göre eski erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Daha sonra telefonu kapatan R.A., 7. kattaki dairenin balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

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GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

Kadın ağır yaralanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Rezidans genç kız
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