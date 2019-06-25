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Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yeniden gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan yeniden gözaltında

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, 2008'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

Ermenistan Temyiz Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının şikayeti üzerine, Erivan Genel Hukuk Mahkemesi'nin Koçaryan'ın serbest bırakılması yönünde 18 Mayıs'ta aldığı kararı iptal etti.

Temyiz mahkemesi, Koçaryan'la ilgili dava dosyasının yeniden bakılması için Erivan Genel Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Karar gereği Koçaryan, yeniden gözaltına alındı.

Ermenistan'da mahkeme, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın, 2008'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar vermişti. Koçaryan, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ermenistan'da 2008'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda da 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ermenistan Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan

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