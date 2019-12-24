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Eski eşe cinsel istismara beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de eski eşi B.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa K.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de eski eşi B.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa K. (48), beraat ederek, tahliye edildi.
Geçen 22 Kasım'da meydana gelen olayda Mustafa K., anlaşmalı boşandığı eşi B.K'nın evine gidip, cinsel istismarda bulundu. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa K., Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. 30 yıla kadar hapis talep edilen sanık Mustafa K., eşiyle anlaşmalı boşandıklarını söyleyerek, "2 ay boyunca hiç eve gelmedim. Evde hiç kalmıyordum. Olay günü ilişkiye girdik. Sonra, B.K. 'artık evden git, seni istemiyorum' dedi. Ertesi gün tekrar geldiğimde tartıştık. Kızım da polisi aramış. Tehdit etmedim. Rızası dışında bir şey olmadı" diye konuştu.
B.K. ise şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, "Şikayetimden vazgeçme adına mahkemenize dilekçe verdim. Rızamla ilişkiye girdik. Beni darp etmedi. Evde kalmasını istemiyordum. Çünkü yerimiz uygun değildi. Devletten maaş alabilmek için anlaşmalı boşandık" dedi. Çiftin çocukları da duruşmada tanık olarak dinlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Mağdur B.K.'nın, tehdit altında ifade değiştirdiğini, çocuklarının da bu durumdan etkilenerek ifade verdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K.'nın beraatına karar vererek tahliyesini kararlaştırdı.

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