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Eski eşe yeşil ışık

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 10:37 | Son Güncelleme 10 saat önce

Tamer Karadağlı, önceki gün Akmerkez’den çıkarken görüntülendi.

Eski eşe yeşil ışık

Ünlü oyuncu muhabirlerle bir süre sohbet etti. Bir röportajında 11 yıl önce boşandığı eski eşi Arzu Balkan için “En doğru seçimim Arzu’yla evlenmekti. Bir çocuğum daha olacaksa yine Arzu’dan olmasını isterim” diyen Karadağlı, eski eşiyle tekrar evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu şöyle yanıtladı: “Di’li geçmiş zaman kullanmıştım. Temenniydi o. Ben Arzu Hanım’la bir kere evlendim zaten. Ama hiç büyük konuşmamak lazım tabii, bilemiyoruz.”

Oyuncu, kızları Zeyno’nun kardeş isteyip istemediği sorulunca da “Ona bunu sormadık. Bakalım, hayırlısı” dedi.

BABANIN YOLU MU!

Soruları yanıtladıktan sonra valeden aracını teslim alan Tamer Karaağlı, yola çıkacağı sırada kaza tehlikesi atlattı. Önüne kıran aracın sürücüsüne “Dikkatli ol! Babanın yolu mu burası?” diye bağıran ünlü oyuncu, sürücüyle bir süre tartıştı. Olay, AVM’nin valesinin araya girip tarafları sakinleştirmesiyle büyümeden sona erdi.

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tamer karadağlı Akmerkez

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Eski eşe yeşil ışık derken trafik ışıklarını da kendine yeşil gördü herhalde.... boşver geçmişi önüne bak kaza yapacan...
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