Eski eşi ile bir kişiyi bıçaklayan kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir hafta önce boşandığı eski eşi H.B'yi babasının iş yerinde 15 yerinden bıçaklayan saldırgan, olay sonrası gittiği camide bir kişiyi daha bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Valilikte şoför olarak çalışan E.İ. (35), eski eşinin, babasının Yeni Çarşı'daki dükkanında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kullandığı resmi plakalı araçla manifatura dükkanına gelen E.İ. ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ, yanındaki bıçakla H.B'yi 15 yerinden yaraladı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bir süre sonra otomobille Ali Hikmetpaşa Mahallesi'ndeki İmam Hatip Camisi'ne giden E.İ, burada S.D'yi 4 yerinden bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Cemaatin müdahalesi sonrası E.İ, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Boşanan çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi.

