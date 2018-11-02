HABER

Eski eşi ile bir kişiyi bıçaklayan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

Bir hafta önce boşandığı eski eşini bıçakla 15 yerinden yaralayan saldırgan, olay sonrası gittiği camide bir kişiyi daha 4 yerinden bıçakladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir hafta önce boşandığı eski eşi H.B'yi babasının iş yerinde 15 yerinden bıçaklayan saldırgan, olay sonrası gittiği camide bir kişiyi daha bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Valilikte şoför olarak çalışan E.İ. (35), eski eşinin, babasının Yeni Çarşı'daki dükkanında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kullandığı resmi plakalı araçla manifatura dükkanına gelen E.İ. ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ, yanındaki bıçakla H.B'yi 15 yerinden yaraladı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bir süre sonra otomobille Ali Hikmetpaşa Mahallesi'ndeki İmam Hatip Camisi'ne giden E.İ, burada S.D'yi 4 yerinden bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Cemaatin müdahalesi sonrası E.İ, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Boşanan çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Denizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladıDenizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı
Okul inşaatı alanında kalan ağaçlar nakledildiOkul inşaatı alanında kalan ağaçlar nakledildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir bıçaklama

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.