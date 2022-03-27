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Eski eşi ile kızını öldürdü, emniyete gidip her şeyi itiraf etti! Kokmasınlar diye camları açmış

27.03.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu (30) bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıloğlu'nun (51) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kızıloğlu, "Mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum. Kaç kere vurdum, bilmiyorum. Sonra evden çıkıp gittim. Birkaç gün bir yerlerde kaldım. Daha sonra vicdanım rahat etmedi ve gidip ağabeylerime bilgi verdim" dedi. Öldürülen Ayşe İşlek'in kardeşi Kadir İşlek, maktülün katliamı yaptıktan sonra 'Kokmasınlar' diye camları açtığını söyledi.

Eski eşi ile kızını öldürdü, emniyete gidip her şeyi itiraf etti! Kokmasınlar diye camları açmış

Dehşete düşüren olay, Palandöken ilçesi, Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçi Erdal Kızıloğlu, dün saat 17.00 sıralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi Ayşe İşlek ve kızı Tuba Kızıloğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından harekete geçen ekipler, gittikleri adreste anne ile kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemenin ardından anne ile kızının cenazeleri morga kaldırıldı. Daha sonra cenazeler, yakınlarına teslim edilerek Yıldız Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ile kızının cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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'KOKMASINLAR DİYE CAMLARI AÇMIŞ'

Öldürülen Ayşe İşlek'in kardeşi Kadir İşlek, büyük bir acı yaşadıklarını anlatarak "Yeğenim ve ablam, 5 gün önce katledilmiş. Gidip polise teslim olmuş. Bizim de öyle haberimiz oldu. Bu kadın cinayetleri ne zaman bitecek? Ablam şiddetin büyüğünü görüyordu. Adam boşandığı halde bile ablamı rahat bırakmadı. 3 çocukları var. Onlar da cenazeye yetiştiler. Acımız çok büyük. Cinayeti planlı bir şekilde yapmış. Ablam ve kızını katletmeden önce işinden istifa etmiş. Tüm mal varlığını devretmiş, borçlarını dağıtmış. Para verdiği kişilere 'Beni bir daha göremeyeceksiniz' demiş. Katliamı yaptıktan sonra 'Kokmasınlar' diye camları açmış. Olay gece yarısı olmuş. Komşular hiç mi ses duymadı?" diye konuştu.

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'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM' İDDİASI

Öte yandan gözaltına alınan Erdal Kızıloğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kızıloğlu, ikinci eşinden ayrılıp, tekrar ilk eşi Ayşe İşlek ile yaşamaya başladığını ancak tartışmalarının bitmediğini belirtti. Olay günü eve geldiğinde eşi ve kızı ile tartıştığını söyleyen Kızıloğlu "3 çocuğum var. Biri öğrenci, diğer çalışıyor. Evde eşim, kızım ve ben yaşıyorduk. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce eşimden ayrıldım ve bir evlilik yaptım. 3-4 ay evli kaldıktan sonra yine şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrıldım. Tekrar ilk eşimle yaşamaya başladım. Ufak, tefek tartışmalarımız oluyordu. Fakat eşim ve kızım psikolojik haplar kullanıyordu ve beni 'Seni polise veririz, el aleme rezil ederiz' diyerek tehdit ediyorlardı. Olay günü de yine tehditler savurunca sinirlendim, mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum. Kaç kere vurdum, bilmiyorum. Sonra evden çıkıp gittim. Birkaç gün bir yerlerde kaldım. Daha sonra vicdanım rahat etmedi ve gidip ağabeylerime bilgi verdim. Sonra polise teslim oldum. Pişmanım, bunlar beni çok tahrik etti. Tasarlayarak öldürmedim" dedi.

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Kızıloğlu, ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Kızıloğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

(DHA)

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cinayet kadın cinayeti Erzurum
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