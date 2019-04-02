Eski eşi ile kocasına kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kadın, eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralanırken, kocası da saldırıyı hafif yaralı olarak atlattı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, A.D. isimli şahıs ile A.Y.G. adlı kadın yaklaşık 1 yıl önce boşandı. A.Y.G., boşandıktan bir süre sonra A.G. isimli şahıs ile evlendi. Gün içerisinde eski eşi A.D. ile çocuğunu göstermeme konusundan dolayı tartıştığı iddia edilen A.Y.G., eşi A.G. ile çocuğunu almak için okula gitti. Bu sırada okul önüne gelen eski eş A.D., aracın içerisinde bekleyen çiftle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., yanındaki silahını aracın içindeki çifte doğrultarak tetiğe bastı. Eski eşini ağır, kocasını da hafif şekilde yaralayan A.D., saldırının ardından çocuğunu da aldıktan sonra aracı ile kayıplara karıştı. Kendisi de eşi de, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak kanlar içerisinde kalan A.G., saldırı anında içinde bulundukları otomobille Elbistan Devlet Hastanesi’ne gitti. Acil serviste müşahede altına alınan A.Y.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu eşi A.G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan eski eş A.D. ise, polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

