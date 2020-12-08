HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

Eski eşi tarafından öldürülen anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

08.12.2020 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da iki gün önce boşandığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum’da iki gün önce boşandığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cezaevinden cenazeye katılmak için izinli olarak çıkan Anıl A. ise annesinin mezarına elleri kelepçeli şekilde toprak attı.
Erzurum’un Hilalkent Mahallesi Özbağ Siteleri’nde iki gün önce meydana gelen olayda; cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirtilen Raci A., çocuklarını görmek için boşandığı eşi 5 çocuk annesi Gülçin Karabıyık’ın evine geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında çıkan tartışma üzerine Raci A., eski eşini ve kızları 24 yaşındaki Burçin ile 17 yaşındaki Cansu’yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre evde bulanan Emre Can A. ve Ferdi A. babalarının silahla kaçtığını görünce durumu polise bildirdi.
Kaçan zanlı, silahla cadde ortasında intihara kalkışarak, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi. Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızları Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Öte yandan hırsızlık suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenilen Anıl A. (21) anne ve kız kardeşlerinin cenazesine katılmak üzere izinli olarak Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na getirildi. Geniş güvenlik önlemi altında mezarlığa getirilen Anıl A. elleri kelepçeli şekilde annesinin ve kız kardeşlerinin mezarlığına toprak attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
4 kız sporcuya cinsel istismarda bulundu! Kick-boks antrenörüne rekor ceza4 kız sporcuya cinsel istismarda bulundu! Kick-boks antrenörüne rekor ceza
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

İzmir'de Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu

Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu

Muhittin Böcek görevinin başına geçti

4 ay sonra görevinin başına geçti

MPİ yılbaşı bilet fiyatları 2021... 2020 Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İnternetten yılbaşı bileti alma! 2021 büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘karantina süresi’ açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.