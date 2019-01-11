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Eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, eski eşi İmirze Sarı (40) tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Serpil Erdoğan (35), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, eski eşi İmirze Sarı (40) tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Serpil Erdoğan (35), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Pilot Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. İmirze Sarı, 03 AAJ 566 plakalı minibüsü ile Pilot Caddesi'nden geçtiği sırada boşandığı ancak birlikte yaşadığı Serpil Erdoğan'ı gördü. Sarı, aracını durdurup indi. Caddede eski eşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmirze Sarı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkarıp, Erdoğan'a 9 el ateş etti, ardından da minibüsle olay yerinden kaçtı. Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler silah sesi üzerine dışarı koştuklarında yerde kanlar içinde yatan Serpil Erdoğan'ı gördü. Hemen telsiz anonsu ile ambulans istendi ve uzaklaşan minibüsün plakası tüm ekiplere bildirildi. Sarı, İstasyon Caddesi üzerinde polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. İmirze Sarı, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Ağır yaralanan Serpil Erdoğan ise ambulansla kaldırıldığı Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Erdoğan'ın cenazesi, bugün Osman Gazi Mahallesi'ndeki Veysel Karani Abdullah Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Eski eşini tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçarken yakalanan İmirze Sarı, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sarı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiEski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiEski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiEski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

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