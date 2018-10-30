Eski eşi tarafından öldürülen kuaför toprağa verildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir süre önce boşandığı Özay Sarıçoban (43) tarafından pompalı tüfekle öldürülen kuaför Ayşe Özcan (38), gözyaşları içinde toprağa verildi. Sarıçoban ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Salihli Sanayi Sitesi'nde rot-balans servisi işleten Özay Sarıçoban, dün saat 15.00 sıralarında, eski eşi ve 2 çocuk annesi Ayşe Özcan'ın çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuaföre geldi. Bir süre sonra Sarıçoban ile Özcan arasında tartışma çıktı. Özay Sarıçoban, yanında getirdiği pomalı tüfeği Ayşe Özcan'a doğrultup, peşeşe iki el ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, Sarıçoban olay yerine geldiği motosikletiyle uzaklaştı. Ayşe Özcan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özay Sarıçoban ise olayın ardından Salihli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.

Manisa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Ayşe Özcan'ın cenazesi, bugün ikindide Küçükliman Camisi'ne getirildi. Özcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski eşini öldüren Özay Sarıçoban ise polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı, Salihli F Tip Cezaevi'ne konuldu.

FOTOĞRAFLI



