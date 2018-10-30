HABER

Eski eşi tarafından öldürülen kuaför toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir süre önce boşandığı Özay Sarıçoban (43) tarafından pompalı tüfekle öldürülen kuaför Ayşe Özcan (38), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eski eşi tarafından öldürülen kuaför toprağa verildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir süre önce boşandığı Özay Sarıçoban (43) tarafından pompalı tüfekle öldürülen kuaför Ayşe Özcan (38), gözyaşları içinde toprağa verildi. Sarıçoban ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Salihli Sanayi Sitesi'nde rot-balans servisi işleten Özay Sarıçoban, dün saat 15.00 sıralarında, eski eşi ve 2 çocuk annesi Ayşe Özcan'ın çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuaföre geldi. Bir süre sonra Sarıçoban ile Özcan arasında tartışma çıktı. Özay Sarıçoban, yanında getirdiği pomalı tüfeği Ayşe Özcan'a doğrultup, peşeşe iki el ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, Sarıçoban olay yerine geldiği motosikletiyle uzaklaştı. Ayşe Özcan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özay Sarıçoban ise olayın ardından Salihli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.
Manisa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Ayşe Özcan'ın cenazesi, bugün ikindide Küçükliman Camisi'ne getirildi. Özcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eski eşini öldüren Özay Sarıçoban ise polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı, Salihli F Tip Cezaevi'ne konuldu.

FOTOĞRAFLI

Eski eşi tarafından öldürülen kuaför toprağa verildi

PARTNERKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenlerKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler
Hesap tartışmasında çalışanı yaralayan şüpheli tutuklandıHesap tartışmasında çalışanı yaralayan şüpheli tutuklandı
Tarla süren traktör, obruğa düştüTarla süren traktör, obruğa düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Boz sığır klon sürüsü çoğalıyor!

Boz sığır klon sürüsü çoğalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.