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Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsin

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

 MERSİN’de, yolunu kesen eski eşi gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabanca ile 5 kurşunla vurularak, öldürülen Kübra Aşkın’ın acılı annesi Sebirhan Aşkın (55), kızının çevresinde ve öğrencileri arasında ‘Melek’ diye anıldığını dile getirerek, katil zanlısının idam edilmesini istedi.

Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsin

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, yolunu kesen eski eşi gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabanca ile 5 kurşunla vurularak, öldürülen Kübra Aşkın’ın acılı annesi Sebirhan Aşkın (55), kızının çevresinde ve öğrencileri arasında ‘Melek’ diye anıldığını dile getirerek, katil zanlısının idam edilmesini istedi.
Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda önceki gece meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Davut Demir cinayetin ardından polise teslim oldu.
KIZIM BİR MELEKTİ
Evlat acısıyla yıkılan Kübra Aşkın’ın annesi Sebirhan Aşkın, kızının evlendiği günden itibaren mutlu olmadığını söyledi. 3 çocuk annesi Sebirhan Aşkın, katil zanlısı eski damadının zaman zaman işi nedeni ile dokuz, on ay evinden uzak kaldığını anlatarak, "Buna rağmen Kübra, eşinin ailesine her zaman destek verip, hizmet etti" dedi. Kızının arkadaş çevresinde ve öğrencileri arasında iyi ve örnek bir insan olarak bilindiğini, iyi kalpliliği nedeniyle ‘Melek’ diye anıldığını söyleyen acılı anne, "Benim kızım bir melekti. Kimseleri kırmayan, incitmeyen bir yapısı vardı. Onun gibi bir insan daha dünyaya gelmedi. Kimseyi kırmayan, durumu olmayan öğrencilerine destek veren, hep yardım edendi. Zaman zaman okulda yaşadıklarını anlatırdı. Bana 'anne bakıyorum biri bayılıyor, açlıktan bayıldığını öğreniyordum, ben de para veriyorum, git yemek ye diye' derdi. Çünkü o babasız büyüdü, yokluğun ne olduğunu biliyordu. Daha 10 yaşında babasını kaybetti. O neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insandı" dedi.
İDAM EDİLSİN
Sebirhan Aşkın, 3 çocuğunu da iyi birer insan olarak yetiştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımdan katilin idam edilmesini istiyorum. İdam edilmese bile ömür boyu hapis edilsin. Cumhurbaşkanımızın da evlatları var. O katili hapisten çıkartmasın. Ben erkek şiddeti nedeniyle hayatlarını yitiren başka kadınlara üzülürken, benim evladımın başına geldi. Kızımı adım adım takip ediyormuş. Anlaşmalı ayrıldılar diye seviniyordum. Kızım eşinden ayrıldıktan sonra benim yanımda huzurlu yaşadı. Kızım burada mutluydu, eski mutlu günlerine dönmüştü. Bana hep 'annem' diye sesleniyordu. O bir melekti, kimseleri incitmedi. O benim kınalı kuzumdu."
Mersin Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Gülcan Çetinkaya ile Eğitim-Sen Şube Eğitim Sekreteri Esra Ergüzeloğlu Kilim de kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin her geçen gün arttığını vurguladı.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ

Eski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsinEski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsinEski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsinEski eşi tarafından öldürülen öğretmenin annesi: İdam edilsin

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