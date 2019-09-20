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Eski eşi tarafından yüzüne kezzap atılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 2 yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı'nın (53), yüzüne kezzap atarak yaktığı Asiye Güzel (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eski eşi tarafından yüzüne kezzap atılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 2 yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı'nın (53), yüzüne kezzap atarak yaktığı Asiye Güzel (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre önce dini nikahla başkasıyla evlendi. Bunu öğrenen Bünyamin Bardakçı, geçen Mayıs ayında Konya'dan Antalya'ya geldi, sokak sokak aradığı Asiye Güzel'in ev adresini buldu.
YÜZÜNE KEZZAP ATTI
Bünyamin Bardakçı, 1 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Asiye Güzel'in Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek beklemeye başladı. Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atıp kaçtı.
Yüzünün büyük kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri de eriyen Asiye Güzel'in göğüs bölgesinde de derin yanıklar oluştu.
TUTUKLANDI
Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, bir anlık kızgınlıkla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bünyamin Bardakçı, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
2 AY SONRA ÖLDÜ
Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel'in, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdiği belirtildi. Güzel'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verildiği kaydedildi.

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