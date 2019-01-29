Eski eşi tutuklanan Özlem Yıldız, Uludağ'da kalan oğlunu yalnız bırakmadı

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kış turizmi merkezi Uludağ'da oğlu Demir Serter (10) ile tatil yaptığı sırada, borçları yüzünden gözaltına alınan sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, tutuklandı. Özlem Yıldız, olayın ardından Uludağ'a gelerek, oğlu Demir Serter'i yalnız bırakmadı.
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi, iş adamı Sinan Serter, Uludağ'da oğlu Demir Serter ile tatil yaparken, iddiaya göre, borçları yüzünden jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uludağ Jandarma Karakolu'nda alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Açık Cezaevi'ne gönderildi.
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Eski eşinin tutuklandığı haberini alan Özlem Yıldız, İstanbul'dan yola çıkarak Uludağ'a geldi. Burada jandarma ekiplerinin yanındaki oğlu Demir Serter'i teslim alan Yıldız, otele yerleşti. Özlem Yıldız, oğlunu olayın etkisinden kurtulması amacıyla kayak yapması için piste çıkardı. Demir Serter, Birinci Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde kayak yaparken, ünlü sunucu da kafede arkadaşlarıyla birlikte onu izledi. Basın mensuplarının sorularını kabul etmeyen Yıldız, ardından oğluyla otele döndü.
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