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Eski eşi üzerine benzin döküp ateşe vermişti! Pınar Zorlu'dan 20 gün sonra acı haber geldi

19.01.2025 18:48
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Antalya'da yaşanan korkunç olayda, motosiklet tamircisi Gürhan Üzer (42), eski eşi Pınar Zorlu'nun (36) üzerine benzin döküp ateşe vermişti. Talihsiz kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eski eşi üzerine benzin döküp ateşe vermişti! Pınar Zorlu'dan 20 gün sonra acı haber geldi

Olay, 31 Aralık 2024 günü saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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ESKİ EŞİNİN YANINA GİDERKEN İSTASYONDAN 1 KOVA BENZİN ALDI

Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Üzer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlik tarafından tutuklandı.
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YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Antalya Şehir Hastanesi'nde 20 gündür tedavisi süren Pınar Zorlu, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Pınar Zorlu'nun, eski eşi Gürhan Üzer hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya kadın cinayeti
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