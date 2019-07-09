Eski eşi ve kayınbiraderini öldüren sanık: Eşimi çok seviyordum

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, geçen yıl boşandığı Gamze Kuru (24) ile onun ağabeyi Ramazan Kuru'yu (34) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yakup Mensur'un (34) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mensur, duruşmada, "O insan benim çocuğumun annesiydi ve ben çok seviyordum. Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Kesinlikle eşimi ben öldürmedim. Çok pişman ve üzgünüm" dedi.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. 27 Şubat 2018'de Gamze Kuru, eski eşi Yakup Mensur'un kendisini ve ağabeyi Ramazan Kuru'yu ölümle tehdit ettiğini belirterek polise başvurdu. Bir gün sonra ise Yakup Mensur, çocuğunun annesi Gamze Kuru ile onun ağabeyi Ramazan Kuru'nun evine gitti. Kahvaltı yaptıkları sırada Mensur ile eski eşi ve kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Mensur, evde bulunan av tüfeğiyle Gamze Kuru ve Ramazan Kuru'ya ateş etti. Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde öldü.

Olay sonrasında kaçan Yakup Mensur, polisin çalışması sonucu yakalandı. Mensur, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Yakup Mensur hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Tasarlayarak öldürme suçundan, Kuru kardeşler için ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Yakup Mensur, cumhuriyet savcılığına verdiği ifadesinde Gamze Kuru ile kaçarak evlendiklerini söyleyerek, "Bu evlilikten şu anda 4,5 yaşında kız çocuğumuz var. Eşim Gamze olay gününe kadar yaklaşık 1 aydır bir pastanede çalışıyordu. Biz çocuğumuzun kreş parasını alabilmek için yaklaşık 1 yıl kadar önce anlaşmalı olarak boşandık. Ancak gerçekte aile hayatımız devam ediyordu. Olayın gerçekleştiği ev, eşim Gamze ve benim birlikte yaşadığımız evimizdi. Ben, olay tarihinden önce yaklaşık 45 gündür İstanbul'da kurslarım olduğu için orada kaldım. Kursum bitince Çorum'a döndüm. Bizim eşim ile ilk 3,5-4 sene boyunca aramızda hiçbir problem yoktu. Kayınbiraderim Ramazan Kuru'yu ben ağabeyim olarak gördüm. Onunla da bir problemimiz yoktu. Ancak son aylarda Ramazan'ın bazı sözleri ile hareketleri beni rahatsız etmeye başlamıştı. Eşim ile aramın bozulmasına sebep olan da Ramazan Kuru'dur. Olayın olduğu gün ise evde kavga çıktı. Ramazan'ın omzuna ateş ettim, Ramazan yere yığıldı, o sırada Gamze mutfakta çığlık atıyordu. O da yere düştü" dedi.

Yakup Mensur'un yargılanmasına bugünkü duruşma ile devam edildi. Duruşmada olay günü yaşananları tekrar anlatan Mensur, "Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Ben eşimi vurmadım. Ayrıca tasarlayarak hiçbir şey yapmadım. O gün tasarlayarak öldürme girişimim olsa, neden oturup kahvaltı yapayım. Ayrıca o insan benim çocuğumun annesiydi ve ben eşimi çok seviyordum. Dediğim gibi Ramazan ile kavga sırasında silah ateş aldı. Kesinlikle eşimi ben öldürmedim. Çok pişman ve üzgünüm" diye konuştu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, Yakup Mensur’un iddianamede 'Tasarlayarak iki kişiyi öldürme suçundan ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası' ile cezalandırılması istendiğini, ancak tasarlayarak öldürme suçunun oluşmadığını belirtip, şüphelinin 'Kasten öldürme suçundan' ayrı ayrı birer kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, dosya hakkında kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi.