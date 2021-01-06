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Eski eşi ve onun sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü

06.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Eski eşi ve onun sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü

Mersin'de, Mustafa Eken (49), eski eşi Ayşe Yaylan (41) ile aşk yaşadığı iddia edilen Abdullah Sancar'ı (53) otomobilde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobilde, bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ayşe Yaylan ve Abdullah Sancar olduğu belirlenen kişilerin öldüğü tespit edildi.

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Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ayşe Yaylan'ın eski eşi Mustafa Eken'in evine gitti. Yaylan ve Abdullah Sancar'ı öldürdüğünü itiraf eden Eken, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Mustafa Eken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Ayşe Yaylan ve Abdullah Sancar'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA

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