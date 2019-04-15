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Eski ESİDEF Başkanı'na FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:31 | Son Güncelleme

İzmir'de "silahlı terör örgütü üyeliği"nden tutuklu yargılanan Mustafa Özkara, 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonunun (ESİDEF) Başkanı Mustafa Özkara, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Özkara ve avukatı hazır bulundu.

Savcı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasını yineledi.

MASAK raporunun sonuç kısmına değinen, yasal ekonomik faaliyetler sonucunda elde edildiğine ilişkin tespit bulunmayan kaynağı belirsiz nakit varlıkların FETÖ tarafından sanık ve ortaklık payı olan şirketlere aktarıldığını belirten savcı, 3 milyon 690 bin lira, 2 bin 700 dolar ve 536 bin 980 avronun müsaderesini istedi.

Sanık Özkara ise kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Aleyhindeki tanık ifadelerini kabul etmeyen Özkara, "Sahibi olduğum şirkette her şey kayıt altına alınmıştır. Çalışanlarıma verdiğim primleri bile resmi olarak verdim. Kayıt dışı hiçbir işlemim olmamıştır. Örgüt adına hiçbir suç işlemedim. 33 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Özkara'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, kaynağı belirlenemeyen 3 milyon 690 bin lira, 2 bin 700 dolar ve 536 bin 980 avronun müsaderesine karar verdi.

- Operasyon

İzmir'deki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen kapatılan ESİDEF'in başkanı Özkara, Fahri İzmir Konsolosluğunu yürüttüğü Kırgızistan'a kaçmaya çalıştığı sırada 29 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 11 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

Özkara, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit mahiyetinde yaptığı konuşmayı ayakta alkışladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Özkara hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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