Eski ESİDEF Başkanı'na FETÖ'den hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonunun (ESİDEF) Başkanı Mustafa Özkara, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Özkara ve avukatı hazır bulundu.

Savcı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasını yineledi.

MASAK raporunun sonuç kısmına değinen, yasal ekonomik faaliyetler sonucunda elde edildiğine ilişkin tespit bulunmayan kaynağı belirsiz nakit varlıkların FETÖ tarafından sanık ve ortaklık payı olan şirketlere aktarıldığını belirten savcı, 3 milyon 690 bin lira, 2 bin 700 dolar ve 536 bin 980 avronun müsaderesini istedi.

Sanık Özkara ise kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Aleyhindeki tanık ifadelerini kabul etmeyen Özkara, "Sahibi olduğum şirkette her şey kayıt altına alınmıştır. Çalışanlarıma verdiğim primleri bile resmi olarak verdim. Kayıt dışı hiçbir işlemim olmamıştır. Örgüt adına hiçbir suç işlemedim. 33 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.