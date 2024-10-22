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Eski eşinden kaçan kadının öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı!

22.10.2024 20:11
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde eski eşinden kaçan kadının öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İşte dehşet dolu anlar...

Eski eşinden kaçan kadının öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı!

Diyarbakır'da dehşet dolu anlar yaşandı! Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak’ta Evin Demirtaş, eski eşi A.Ş. tarafından takip edilerek kaçmaya çalıştığı bir binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı.

KAÇTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Demirtaş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öte yanda, Demirtaş’ın eski eşinin silahlı saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kayapınar
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