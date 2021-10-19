Eski eşinden ölüm tehditleri alan Gülden, yeni aşka yelken açtı

Eski eşi Ercan Mutlu'dan olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Gülden, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisinin doğum gününde romantik bir paylaşım yapan Gülden, “Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum" dedi.

Gülden'in sevgilisi İzzet Başlak ise, “İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni” yorumunu yaptı.

Gülden, 3.5 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kalmıştı. Gülden, zor günleri atlattıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.



