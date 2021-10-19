MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski eşinden ölüm tehditleri alan Gülden, yeni aşka yelken açtı

Eski eşinden ölüm tehditleri alan Gülden, yeni aşka yelken açtı

19.10.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Gülden, kötü günleri unutarak yeni bir aşka yelken açtı. Temmuz ayında YouTube’dan yayınladığı yeni şarkısının klibinin altına eski kocasının tehditler yağdıran yorumlar yazmasıyla gündeme gelen şarkıcı, şu sıralar İzzet Başlak ile aşk yaşıyor.

Eski eşinden ölüm tehditleri alan Gülden, yeni aşka yelken açtı

Eski eşi Ercan Mutlu'dan olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Gülden, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisinin doğum gününde romantik bir paylaşım yapan Gülden, “Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum" dedi.

a

Gülden'in sevgilisi İzzet Başlak ise, “İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni” yorumunu yaptı.

b

Gülden, 3.5 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kalmıştı. Gülden, zor günleri atlattıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Şarkıcı Gülden'e eski eşinden kan donduran tehdit!Şarkıcı Gülden'e eski eşinden kan donduran tehdit!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oryantal Nuran Sultan son haliyle şoke etti!Ünlü oryantal Nuran Sultan son haliyle şoke etti!
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Haluk Levent: Mütevazı olmayacağım, Tarkan’ı solladımHaluk Levent: Mütevazı olmayacağım, Tarkan’ı solladım
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Suç örgütü liderliğiyle yargılanan sanıktan hakime: Hanımı yönetemiyorum örgütü nasıl yöneteyim

Suç örgütü liderliğiyle yargılanan sanıktan hakime: Hanımı yönetemiyorum örgütü nasıl yöneteyim

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

CHP'li Ağbaba: En düşük asgari ücret sıralamasında ikinciliğe yükseldik

CHP'li Ağbaba: En düşük asgari ücret sıralamasında ikinciliğe yükseldik

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.