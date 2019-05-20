HABER

Eski eşine çocuk parkında dehşeti yaşattı, jandarma ölümden kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki çocuk parkında, çocuk görme yüzünden çıkan kavgada Özgür D.

Eski eşine çocuk parkında dehşeti yaşattı, jandarma ölümden kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki çocuk parkında, çocuk görme yüzünden çıkan kavgada Özgür D. (40), iki yıl önce boşandığı 31 yaşındaki Yasemin Gencer'i kalçasından 3 kez bıçaklayıp yaraladı. Bu sırada olay yerinden tesadüfen geçen jandarma ekibi, Özgür D.'yi yakalayıp, kadını ölümden kurtararak polise teslim etti.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesinde nikah salonu arkasındaki çocuk parkında yaşandı. İki yıl önce boşanan Özgün D. ile Yasemin Gencer arasında parkta, çocuk görme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özgür D. yanında taşıdığı bıçakla eski eşi Yasemin Gencer'i kalçasından 3 kez bıçakladı.
JANDARMA YAKALADI
Tesadüfen olay yerinden devriye aracıyla geçen Pamukkale Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ile 1 uzman çavuş, olaya müdahale ederek, Özgür D.'yi yakalayıp kelepçe taktı. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Jandarma ekipleri yaralanan Yasemin Gencer'e de ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen Özgür D. jandarma tarafından polise teslim edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Gencer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Özgür D. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Eski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdiEski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi
Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandıBakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Emrah Serbes için tarih belli oldu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.