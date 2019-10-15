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Eski eşine satırla saldıran zanlı "pişmanım" dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de eski eşini satırla ağır yaralayan ve tutuklanan şüpheli, olay günü cinnet getirdiğini belirterek pişman olduğunu söyledi.Alınan bilgilere göre, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay (52) ile Ayşe Tuba Arslan (45), yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.

Eski eşine satırla saldıran zanlı "pişmanım" dedi

Eskişehir’de eski eşini satırla ağır yaralayan ve tutuklanan şüpheli, olay günü cinnet getirdiğini belirterek pişman olduğunu söyledi.
Alınan bilgilere göre, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay (52) ile Ayşe Tuba Arslan (45), yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Arslan, geçtiğimiz Cuma günü akşamüstü işten çıkarak minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı’na geldi. Burada minibüsten inen eski eşini bir süre takip eden Yalçın Özalpay, elindeki satırla kadına saldırdı. Arslan, aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Talihsiz kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu esnada olaya tanıklı eden bazı mahalleli Özalpay’a saldırdı ve kaçmasını engelledi. Başından yaralanan Özalpay ise yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Yalçın Özalpay çıkarıldığı mahkemece ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

“Cinnet getirerek satır ile eski eşime vurdum sonrasını hatırlamıyorum”
Zanlı Yalçın Özalpay savcılıkta verdiği ifadede, eski eşinin geçmişte sürekli kendisinden şikayetçi olduğunu dile getirdi. Eski eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öne süren Özalpay, “Kendisi sürekli olarak beni geçmişte şikayet etmiştir. En son olaydan bir gün önce kendisi ile aramızda mahkememiz vardı. Ben eski eşimin boşanmadan önce beni aldattığını öğrendim. Eşimin birlikte olduğu kişiler sürekli olarak beni tehdit ediyordu. Tehdit ettikleri için ben de hazırlıklı olmak için evde bulunan satırı yanımda bulunduruyordum. Olay günü sokakta gezindiğim esnada eski eşim Arslan ile karşılaştım. Kendisi beni tahrik edici cümleler kurdu. Ben de bunun üzerine cinnet getirerek yanımda bulunan satır ile eski eşime vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Yapmış olduğum eylemden dolayı pişmanım” dedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Eski eşine satırla saldıran zanlı

Eski eşine satırla saldıran zanlı

Eski eşine satırla saldıran zanlı

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