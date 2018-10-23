HABER

Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

BURSA'da, Hasan G.

Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Hasan G. (45), sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, eski eşinin çantasıyla kaçarken güvenlik kamerasınca görüntülenen Hasan G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan G., iddiaya göre, eski eşi Özlem Meşeli ile sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan G., tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kanlar içindeki Özlem Meşeli'ye ilk müdahaleyi yaptı. Meşeli, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meşeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ÇANTAYI ALARAK KAÇTI
Hasan G., olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak kaçtı. Hasan G.'nin kaçışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdüEski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdüEski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Üniversiteli genç, atış poligonunda intihar ettiÜniversiteli genç, atış poligonunda intihar etti
'Oğlum askerde intihar etmedi, ölüme sürüklendi''Oğlum askerde intihar etmedi, ölüme sürüklendi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme

Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

Hastanede ilginç olay! Donup kaldılar

Hastanede ilginç olay! Donup kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.