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ESKİ EŞİNİ 18 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

BURSA'da, Hasan G.

BURSA'da, Hasan G. (45), sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, eski eşinin çantasıyla kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan Hasan G'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi sokakta meydana geldi. Hasan G., iddiaya göre, eski eşi Özlem Meşeli ile sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan G., tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kanlar içindeki Özlem Meşeli'ye ilk müdahaleyi yaptı. Meşeli, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meşeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. ÇANTAYI ALARAK KAÇTI Hasan G., olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak kaçtı. Hasan G., kaçarken çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü ----------------------- -Olay yerinden görüntüler -Polis ekiplerinin incelemesi -Şüphelinin kaçarken güvenlik kamera görüntüsü Süre 1.35 Boyut 177 MB Haber-Kamera Muammer İRTEMBURSA, (DHA) (Tür: Yurt)

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