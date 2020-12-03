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Eski eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 15,5 yıl hapis

03.12.2020 18:26 | Son Güncelleme:
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Eski eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 15,5 yıl hapis

İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Fatma Tüfenkçi’yi 30 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Günay Alkan, tutuklu olarak yargılandığı mahkemede savcının mütalaasını değiştirmesiyle ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapse, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı da 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklu sanık Alkan için iyi hal ve tahrik indirimleri de uygulamadı.

Olay, 22 Eylül 2019'da Adnan Menderes Mahallesi Çobanyıldızı Sokak'ta meydana geldi. Tire Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Fatma Tüfenkçi, nöbetten çıkıp evine giderken arkasından yaklaşan boşandığı Günay Alkan tarafından 30 yerinden bıçaklandı. Tüfenkçi kanlar içinde yere yığılırken, Alkan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tüfenkçi, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Alkan ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MÜTALAA DEĞİŞTİ

Hazırlanan iddianame Ödemiş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın 10’uncu ve karar celsesi bugün görüldü. Tutuklu sanık Alkan Ses ve Görüntülü Bilişim Hizmetleri (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Fatma Tüfenkçi ve avukatı Tolga Gacar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Kaymak’ın yanı sıra Alkan’ın avukatı Erdal Mahmut Ergör salonda hazır bulundu. Karar celsesinde, mütalaa değişti. Davanın savcısı geçmiş celselerde verilen mütalaasında sanık Alkan hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten cezalandırması talep etti. Ancak savcı bugün açıklanan mütalaasında; sanığın bıçağı olaydan önce alıp sakladığı, olayda sanığın Tüfenkçi’nin hayati noktalarını hedef aldığını ve yaşamını tehlikeye soktuğu anlaşıldığından, Alkan’ın tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Alkan, tahliyesini ve beraatini talep etti. Alkan, “Maksadım kendimi öldürmekti. Bıçağı da polis üzerimde bulmasın diye parkta saklamıştım. Konuşmak için yanına gittim. Beni sevmediğini söyleyince gözüm döndü. Maksadım eski eşim Fatma’yı öldürmek değildi. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Fatma, kendisini çok sevdiğimi ve ona zarar vermeyeceğimi iyi biliyor" dedi.

Mahkeme heyeti, Alkan’ı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılış müebbet cezasına çarptırılırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı sanık 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal ve tahrik indirimlerini de uygulamadı. (DHA)

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