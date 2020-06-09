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  4. Eski eşini ayağından vurarak rehin almıştı! Caniden kan donduran sözler

Eski eşini ayağından vurarak rehin almıştı! Caniden kan donduran sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

11 yıl önce boşandığı eşini rehin alarak ayağından vuran Ümit A., adliyeye sevk edildi. Ümit A. gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Namusumu temizledim" diye cevap verdi.

Eski eşini ayağından vurarak rehin almıştı! Caniden kan donduran sözler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Ümit A. (43), 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi (42) evinde rehin aldı.

Ayağından vurduğu 3 çocuğunun annesi Aslı D.'yi balkona çıkararak elindeki tabanca öldürmekle tehdit eden Ümit A., çocuklarını göremediğini söyleyerek, velayetlerinin halasına verilmesini istedi. Eve gelen Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ'ın ikna etmesiyle 2 saat sonra teslim olan Ümit A., gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ümit A., gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.

(DHA)

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