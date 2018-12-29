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Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 21:27 | Son Güncelleme

Burdur’da eski eşi Havva K.'yı (28) sokakta kalçasından bıçakla yaralayan Ferdi İmik (41) tutuklandı. Tutuklanan İmik cezaevine gülerek gitti!

Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti

Burdur'da Ferdi İmik, 8 yıl evli kaldığı ve 2017'de ayrıldığı Havva K.'yi sokakta kalçasından bıçakladı.

Olayın ardından İmik, eski eşinin cep telefonunu da alarak kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burdur Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ferdi İmik, 'öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Ferdi İmik'in ifadesinde eski eşini, kendisiyle birlikteyken başkalarıyla ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Beni maddi, manevi kullandığı için olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Kalçasından birçok kez bıçaklanan Havva K.'nın Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Burdur tutuklama

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KADINLAR ESKİDEN YUVA YAPARDI ŞİMDİ YUVA YIKIYOR AİLE BIRAKMIYOR ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN
Millet cezaevine girmeyi basit içerisinide eğlenceli bir yer sanıyor herhalde neyse burada anlatmaya gerek yok demir kapı yüzüne kapanınca anlar.
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