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Eski eşini bıçaklayan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Erzincan’da eski eşini bıçaklayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Erzincan merkeze bağlı Çatalören köyünde ailevi sebepler yüzünden yaşanan tartışma olayında E.Y.

Erzincan’da eski eşini bıçaklayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Erzincan merkeze bağlı Çatalören köyünde ailevi sebepler yüzünden yaşanan tartışma olayında E.Y. isimli şahıs, eski eşi N.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak tedavi altına alınan N.Y.’nin, tedavisi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren E.Y. isimli şahıs ise köy çıkışında kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay sonrası Erzincan Valiliği ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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