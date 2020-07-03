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  4. Eski eşini canice öldüren şahsın cezası belli oldu

Eski eşini canice öldüren şahsın cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan’ı satır ile öldüren sanık Yalçın Özalpay’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eski eşini canice öldüren şahsın cezası belli oldu

Mahkeme heyeti, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katılan sanık Yalçın Özalpay’ı "tasarlayarak veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

(İHA)

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