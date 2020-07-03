Eski eşini canice öldüren şahsın cezası belli oldu

Mahkeme heyeti, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katılan sanık Yalçın Özalpay’ı "tasarlayarak veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

(İHA)

