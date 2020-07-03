Eski eşini canice öldüren şahsın cezası belli oldu

Mahkeme heyeti, Ses ve G\u00f6r\u00fcnt\u00fc Bili\u015fim Sistemi (SEGB\u0130S) ile davaya kat\u0131lan san\u0131k Yal\u00e7\u0131n \u00d6zalpay\u2019\u0131 "tasarlayarak veya eziyet \u00e7ektirerek \u00f6ld\u00fcrme" su\u00e7undan a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131rd\u0131.\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERS\u00f6zleri olay yaratm\u0131\u015ft\u0131! \u00dcnl\u00fc sunucudan fla\u015f a\u00e7\u0131klamaB\u00fcy\u00fckada davas\u0131nda karar \u00e7\u0131kt\u01312020 Y\u0131l\u0131 A\u00e7\u0131k \u00d6\u011fretim Kurumlar\u0131 Yurt D\u0131\u015f\u0131 S\u0131navlar\u0131 Yaz\u0131s\u0131