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Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı

25.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı.

Samsun’da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı. Zanlı için 18 yıla kadar hapis istendi.
Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, İbrahim Zarap (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu’nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Zarap’ın iddianamesi hazırlandı. İddianamede, Zarap hakkında 18 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 19 Mart tarihinde tamamlandı ve Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddianame değerlendirme numarasıyla kaydedildi. İddianamede, şüpheli İbrahim Zarap’ın müşteki Emriye Metoğlu’na yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme” suçlarından yargılanacağı ve 18 yıla kadar hapis isteminde bulunulduğu öğrenildi.

“Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme”
Savcı tarafından hazırlanan iddianamede, “Müştekinin ameliyatlı olduğunu bildiği bölgesine özellikle tekme ile vurması, tanık anlatımına göre ’Ailevi mesele. Siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim’ demesi, kamera kayıtlarına göre müştekinin kendisini savunamayacak şekilde yerde baygın bir vaziyette bulunduğu sırada özellikle başını kaldırıp sert zemine doğru vurması, çevrede bulunanların tepkilerini görmesine rağmen vurmaya devam etmesi nedeniyle eyleminin bir bütün olarak TCK 81/35 maddelerinde düzenlenen ’öldürmeye teşebbüs’ suçunu ve bu sırada telefonu kırmasında TCK 151 maddesinde düzenlenen ’mala zarar verme’ suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır” tespitlerine yer verildi.

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