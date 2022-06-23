Eski eşini ellerini bağlayıp çocuğunun gözü önünde acımasızca katletmişti: İstenen ceza belli oldu! Çocuk dinlendi, kan donduran detayı anlattı

Kan donduran kadın cinayeti Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana geldi. Korkunç olayda 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman A.’nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 5’inci duruşmasına Fatma Kovan’ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve ailenin avukatları katıldı.

ANNESİNİN ELLERİNİN İPLE BAĞLANDIĞINI ANLATTI

Sanık Osman A.’nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada acımasızca eski eşini öldüren Osman A.’nın haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Aynı zamanda müşterek çocuk S.A. dinlendiği zaman annesinin ellerinin iple bağlandığı ve bu tespite ilişkin fotoğraflarda ip izi olduğu belirtildi. Sanık müdafileri açıklanan mütalaanın ardından savunma için süre isterken, dava 6 Eylül tarihine ertelendi.

"FATMA KOVAN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Dava için adliye önünde toplanan kadınlar adına bir açıklama yapan Ayşegül Odabaşıoğlu, “Denizli’de boşandığı eski eşi tarafından sırtından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 25 yaşındaki Fatma Kovan kocası tarafından katledildi. Fatma Kovan için çok üzgünüz. Hayatının baharında genç bir kadının yaşama hakkı elinden alındı. Bu cinayetin 7 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde meydana gelmesi bile katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektirmektedir” dedi. (İHA)



