HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski eşini ellerini bağlayıp çocuğunun gözü önünde acımasızca katletmişti: İstenen ceza belli oldu! Çocuk dinlendi, kan donduran detayı anlattı

Eski eşini ellerini bağlayıp çocuğunun gözü önünde acımasızca katletmişti: İstenen ceza belli oldu! Çocuk dinlendi, kan donduran detayı anlattı

23.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 2021 yılının mart ayında meydana gelen kan donduran kadın cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak pompalı tüfekle öldüren şahıs için istenen ceza belli oldu. Şahıs hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası talep edildi.

Eski eşini ellerini bağlayıp çocuğunun gözü önünde acımasızca katletmişti: İstenen ceza belli oldu! Çocuk dinlendi, kan donduran detayı anlattı

Kan donduran kadın cinayeti Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana geldi. Korkunç olayda 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman A.’nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 5’inci duruşmasına Fatma Kovan’ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve ailenin avukatları katıldı.

01f2b851-f3b1-4b32-bfdb-57e78be035dd

ANNESİNİN ELLERİNİN İPLE BAĞLANDIĞINI ANLATTI

Sanık Osman A.’nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada acımasızca eski eşini öldüren Osman A.’nın haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Aynı zamanda müşterek çocuk S.A. dinlendiği zaman annesinin ellerinin iple bağlandığı ve bu tespite ilişkin fotoğraflarda ip izi olduğu belirtildi. Sanık müdafileri açıklanan mütalaanın ardından savunma için süre isterken, dava 6 Eylül tarihine ertelendi.

bb94cde4-7a11-4574-8cdf-a11df3621dd7

"FATMA KOVAN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Dava için adliye önünde toplanan kadınlar adına bir açıklama yapan Ayşegül Odabaşıoğlu, “Denizli’de boşandığı eski eşi tarafından sırtından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 25 yaşındaki Fatma Kovan kocası tarafından katledildi. Fatma Kovan için çok üzgünüz. Hayatının baharında genç bir kadının yaşama hakkı elinden alındı. Bu cinayetin 7 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde meydana gelmesi bile katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektirmektedir” dedi. (İHA)

d36779a7-9654-4dec-8205-d92655847428

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına yanıt geldi! CHP'li vekil "İstifa ederim" demişti... AK Partili vekilden bordroyla cevap"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına yanıt geldi! CHP'li vekil "İstifa ederim" demişti... AK Partili vekilden bordroyla cevap
Son dakika | Erdoğan-Selman görüşmesi sona erdi! İki ülke ortak bildiri yayınladı: Yeni bir dönem başlayacakSon dakika | Erdoğan-Selman görüşmesi sona erdi! İki ülke ortak bildiri yayınladı: Yeni bir dönem başlayacak
Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Birleşik Krallık'ta skandal! 42 kişilik köle çiftliği kurdular

Birleşik Krallık'ta skandal! 42 kişilik köle çiftliği kurdular

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.