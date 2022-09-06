Eski eşini ellerini bağlayıp oğlunun gözü önünde katletmişti: Cezası belli oldu! Küçük çocuğun "Gözü açıktı, bana gülümseyerek baktı" sözleri yürek yakmıştı

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen korkunç kadın cinayetinde ceza belli oldu. Kan donduran olayda 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman Ayvaz tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Olayın tek görgü tanığı olan 7 yaşındaki oğullarının anlattıkları ise yürek yakmıştı. Davanın 6. duruşmasında karar çıktı. İşte detaylar...

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman Ayvaz, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6. duruşmasında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ANLATTIKLARI YÜREK YAKMIŞTI

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, bir önceki duruşmada alınan karar gereği, olayın tek gördü tanığı olan çiftin 7 yaşındaki oğulları S.A., odasından pedagog eşliğinde olay günü yaşananları anlatmıştı. Olay günü eve gelen annesinin babasıyla tartıştığını ifade eden S.A., "Annemle babam tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Ben otururken geri geldiler, bağırıyorlardı. Babamın elinde tüfek vardı. Birden ses çıkınca çok korktum ve ağlamaya başladım. Annem yerde yatıyordu. Vurulduktan sonra gözü açıktı ve bana gülümseyerek baktı. Babam bana baktıktan sonra dışarı çıktı. Olay anında dedem S.A. da evdeydi. Dedem geldiğinde annem kalkmadı ve beni dışarı çıkardılar. Daha sonra dedem tarafından çağrılan ambulans eve geldi" diyerek, hayatının en acı anlarını mahkeme heyetiyle paylaşmıştı. (İHA)



