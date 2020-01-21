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  4. Eski eşini hem darp etti hem de pompalı tüfekle ağır yaraladı

Eski eşini hem darp etti hem de pompalı tüfekle ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen Büşra Y., boşandığı eşi O.Ç.

İZMİR'in Buca ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen Büşra Y., boşandığı eşi O.Ç. tarafından hem darp edildi, hem de pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Talihsiz kadının vurulma anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah 08.00 sıralarında 914/1 sokakta meydana geldi. Alsancak semtinde kuaförde çalışan bir çocuk annesi Büşra Y., işe gitmek için otobüs beklediği sırada boşandığı eşi O.Ç. yanına geldi. İkili bir süre tartıştı. Daha sonra O.Ç., Büşra Y.'yi darp etmeye başladı. Boğuşmanın ardından O.Ç., montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle kadına ateş edip tekmeledi ve kaçarak uzaklaştı. Büşra Y.'yi kanlar içinde gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Büşra Y., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Boşandığı eşini ağır yaralayan O.Ç. ise, olaydan kısa bir süre sonra ekipler tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. O.Ç.'nin, ifadesinde kıskançlık sebebiyle Büşra Y.'yi vurduğunu söylediği belirtildi.
Mahallede bulunan bir güvenlik kamerası, olayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, O.Ç.'nin, Büşra Y.'yi zorla ara sokağa çekerek darp ettiği, ardından çıkan boğuşmada tüfeği çıkarıp vurduğu görülüyor. Bunun üzerine Büşra Y. yere yığılırken, hıncını alamayan O.Ç.'nin birkaç kez tekme atıp olay yerinden kaçtığı da kamera kayıtlarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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