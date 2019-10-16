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Eski eşini, hosteslik yaptığı servisten indirip, vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Tarsus ilçesinde, O.G.

Eski eşini, hosteslik yaptığı servisten indirip, vurdu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, O.G. (34), eski eşi G.A.'yı (28) hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip, pompalı tüfekle vurararak yaraladı. Genç kadın, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, polis kaçan eski kocayı arıyor.
Şehitler Tepesi Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde bugün yaşanan olayda, G.A.'nın hostes olarak çalıştığı okul servisinin yolu eski eşi O.G. tarafından kesildi. O.G. zorla araçtan indirdiği eski eşini yanında getirdiği pompalı tüfek ile vurarak yaraladı. 2 yerinden vurulan G.A., ihbar üzerine gelen gelen ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Polis kaçan eski kocayı yakalamak için çok yönlü araştırma başlattı.

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