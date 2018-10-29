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Eski eşini, iş yerinde pompalı tüfekle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 18:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, rot-balans servisi işleten Özay S.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, rot-balans servisi işleten Özay S. (43), bir süre önce boşandığı kuaför Ayşe Özcan'ı (38) iş yerinde pompalı tüfekle öldürdü. Özay S., olayın ardından polise teslim oldu. Salihli Sanayi Sitesi'nde rot-balans servisi işleten Özay S., bugün saat 15.00 sıralarında, eski eşi Ayşe Özcan'ın çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuaföre geldi. Bir süre sonra Özay S. ile Özcan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özay S., yanında getirdiği pompalı tüfeği Ayşe Özcan'a doğrultup, peş peşe iki el ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, Özay S. olay yerine geldiği motosikletiyle kaçtı. Ağır yaralanan Ayşe Özcan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eski eşini öldüren Özay S. ise olayın ardından Salihli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eski eşini, iş yerinde pompalı tüfekle öldürdüEski eşini, iş yerinde pompalı tüfekle öldürdü
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