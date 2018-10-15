HABER

Eski eşini, kayınpederini, kayınvalidesini öldüren sanık, 'Birkaç kişiyi daha vuracağım' demiş

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

KONYA'da, geçen yıl eski eşi Yasemin (41) ile kayınvalidesi Fatma (60) ve kayınpederi Behram Yıldız'ı (72) tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı hakkında, cumnuriyet savcısınca verilen mütaalada, 'tasarlayarak adam öldürmek'ten 3'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi.

Eski eşini, kayınpederini, kayınvalidesini öldüren sanık, 'Birkaç kişiyi daha vuracağım' demiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, geçen yıl eski eşi Yasemin (41) ile kayınvalidesi Fatma (60) ve kayınpederi Behram Yıldız'ı (72) tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı hakkında, cumnuriyet savcısınca verilen mütaalada, 'tasarlayarak adam öldürmek'ten 3'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Atlı'nın arkadaşı Mevlüt K. (45), "Erdal, olay günü beni aradı. 'Eski eşimi, kayınvalidemi ve kayınpederimi vurdum; ölüp, ölmediklerini bilmiyorum. Birkaç kişiyi daha vuracağım' dedi" diye konuştu.
Olay, 17 Mayıs 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Atlı, boşandığı Yasemin Yıldız'ın ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Zili çalan Atlı, önce kapıyı açan Yasemin Yıldız'ı ardından da eski kayınpederi Behram ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Evden çıkıp, kızı S.A.'yı (8) okuldan aldıktan sonra da İzmir'e kaçan Atlı, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Erdal Atlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'3'ÜNÜ VURDUM, BİRKAÇ KİŞİYİ DAHA VURACAĞIM' DEMİŞ
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasında tutuklu sanık Erdal Atlı'nın arkadaşı Mevlüt K., tanık olarak dinlendi. Mevlüt K., "Erdal, benim aile dostumdur. Olaydan yaklaşık 1 ay önce kendisini görmüştüm. Olay günü beni cep telefonumdan aradı. Halimi hatrımı sordu. Kendisine nasıl olduğunu sorduğumda, '3'ünü de vurdum' dedi. Kimi vurduğunu sorduğumda eski eşi, kayınpederini ve kayınvalidesini vurduğunu, ölüp, ölmediklerini bilmediğini söyledi. Ben sonra polis merkezine ifade vermeye gittiğimde beni tekrar aradı. 'Nerdesin?' dediğimde 'Kızımı da aldım, acilen İzmir'e yetiştirmem gerek. Birkaç kişiyi daha vuracağım' dedi" diye konuştu.
3'ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİ
Tanık ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütaalasını verdi. Mütaalada Erdal Atlı'nın, eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini tasarlayarak kasten öldürdüğü belirtilerek, 3'er kez ömür boyu hapse çarpıtırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi. Sanık Atlı ise mütaalaya katılmadığını, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini öne sürdü.
Mahkeme heyeti, Erdal Atlı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Eski eşini, kayınpederini, kayınvalidesini öldüren sanık, 'Birkaç kişiyi daha vuracağım' demişEski eşini, kayınpederini, kayınvalidesini öldüren sanık, 'Birkaç kişiyi daha vuracağım' demişEski eşini, kayınpederini, kayınvalidesini öldüren sanık, 'Birkaç kişiyi daha vuracağım' demiş

PARTNER'Mithat Can ile her şey çok güzel''Mithat Can ile her şey çok güzel'
Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!
Sahte MİT'çi tutuklandıSahte MİT'çi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

İlginizi Çekebilir

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...

Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...

Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.