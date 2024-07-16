Eski eşini keser sapıyla öldüren şahıs hakkında karar çıktı! ‘Pişmanım’ dedi

28 Ağustos 2023 yılında, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde eski karısı Ayşe Çetin'i (48), keser sapı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak (49), karar duruşmasında 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mükerrem Başarmak, avukatı ve Ayşe Çetin'in 4 çocuğu katıldı.

3 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen duruşmada Cumhuriyet savcısı, sunduğu mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

‘‘HAKARETE VE ALDATILMAYA MARUZ KALDIM’’

16 Temmuz 2024’de görülen duruşmada Mükerrem Başarmak, mahkeme heyetine, “Eski eşim yanlış yollara saptı. Çocuklarımı görmek için Ordu'ya gelmiştim. Hakarete ve aldatılmaya maruz kaldım. Böyle olsun istememiştim, çok üzgünüm, pişmanım” açıklamasında bulundu.

Sanık avukatı, Mükerrem Başarmak'ın öldürme kastıyla hareket etmediğini, eski eşinin kendisini sosyal medya üzerinden tahrik ettiğini ve suçun vasfının haksız ağır tahrik altında eski eşini yaralaması ve eski eşinin ölmesi olarak değiştirilmesini istediklerini belirtti.

SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Müşteki avukatı, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiği sanık hakkında takdiri indirim sebebiyle müebbet hapis cezası uyguladı. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır