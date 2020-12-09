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Eski eşini kıskançlık yüzünden öldürmüş

09.12.2020 22:20 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi 35 yaşındaki Fulya Öztürk’ü bugün çalıştığı pastanede silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı eski kocanın, emniyetteki ilk ifadesinde eski karısını kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Olay, bugün 16.00 saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi’ndeki bir pastanede meydana geldi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi 35 yaşındaki Fulya Öztürk’ü bugün çalıştığı pastanede silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı eski kocanın, emniyetteki ilk ifadesinde eski karısını kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, bugün 16.00 saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. Fulya Öztürk (35), pastanede çalıştığı esnada eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) içeri girdi. İddialara göre, Fulya Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ozan Baştosun yanında getirdiği tabancasıyla Fulya Öztürk’e ateş ederek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Fulya Öztürk’ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fulya Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Fulya Öztürk’ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu ve kasten adam yaralamadan kaydı var
Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan cinayet zanlısı Hasan Ozan Baştosun, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet zanlısı eski koca Baştosun’un emniyetteki ilk ifadesinde yaklaşık 2 yıl önce boşanmış olduğu eski eşi Fulya Öztürk’ü kıskançlık yüzünden öldürdüğünü ifade ettiği öğrenilirken, Baştosun’un uyuşturucu ve kasten adam yaralamadan dolayı sabıka kayıtlarının da olduğu öğrenildi.

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