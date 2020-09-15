Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı

Olay, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde, 27 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı anda inip kaçmaya başladı. Yarbi ise Koç'a pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı. Özkan Yarbi hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

"TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE YARALANDI"

Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 4'üncü duruşmasına, tutuklu sanık Özkan Yarbi, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Hatun Koç ise ayağındaki rahatsızlık nedeniyle duruşmaya katılamadı.