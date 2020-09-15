HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı

Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayıp, engelli kalmasına neden olan Özkan Yarbi (35), tutuklu yargılandığı davada, eski eşini öldürme ya da yaralama niyeti olmadığını savunarak, "Talihsiz bir şekilde yaralandı" dedi.

Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı

Olay, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde, 27 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı anda inip kaçmaya başladı. Yarbi ise Koç'a pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı. Özkan Yarbi hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

"TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE YARALANDI"

Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 4'üncü duruşmasına, tutuklu sanık Özkan Yarbi, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Hatun Koç ise ayağındaki rahatsızlık nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Tutuklu sanık Yarbi, olayda öldürme kastı olmadığını öne sürerek, "Öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Kendisi beni yanına çağırdı. Öldürmek istesem öldürürdüm. Korkutmak için ayağının yanına sıkmak istemiştim. Talihsiz bir şekilde yaralandı. Olaydan sonra kardeşini arayıp, ‘Ablanız yaralandı’ dedim. Sonrasında gidip teslim oldum. 16 aydır cezaevindeyim, iş yerim kapalı, yaşlı annem ve babam var. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastı olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Yarbi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun beklenmesi karar vererek erteledi. (DHA)

23

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
İBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagonİBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagon
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Diğer Haberler
İBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagon
İBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagon
Zonguldak'ta maden işçilerinde koronavirüs tespit edildi, üretim durdu
Özel maden ocağında koronavirüs şoku! İşçiler karantinada
İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü
Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü
İğrenç iddia! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
İğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
Şebnem hocanın ölümü arkadaşlarını üzüntüye boğdu
Şebnem hocanın ölümü arkadaşlarını üzüntüye boğdu
Son dakika! Gelibolu'da orman yangını
Gelibolu'da orman yangını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.