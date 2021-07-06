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  4. Eski eşini kızının gözü önünde vurmuştu! Cezası belli oldu

Eski eşini kızının gözü önünde vurmuştu! Cezası belli oldu

06.07.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, boşandığı Hatun Koç'u (28) 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle ateş ederek, ayağından sakatlayan Özkan Yarbi (35), tutuklu yargılandığı davada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Mayıs 2020'de, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istedi. Yarbi ve Koç, otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi, Hatun Koç'a barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Yarbi, otomobili ıssız yere doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Koç, aracın yavaşladığı anı fırsat bilerek, indikten sonra kaçmaya başladı. Yarbi ise yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Olay sonrası gözaltına alınan Özkan Yarbi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatun Koç ise kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görürken, koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı.

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'ELLERİM KIRILSAYDI DA VURMASAYDIM'

Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan sanık Özkan Yarbi, Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Yarbi, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada söz alan Yarbi, "Hakaret etti, sinirlendim, bir anlık refleksle tüfekle ateş ettim. 26 aydır cezaevindeyim, kendisinden sonra evlilik yaptım. Öldürme kastım yoktu. Pişman oldum, vicdan azabı çektim, uzlaşmak istedim, mektup yazdım. Bir anlık şeytana uydum, ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Yolda görsem yolumu değiştiririm. Olaydan dolayı çok pişmanım, adaletinize sığınıyorum, vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.

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Mahkeme heyeti, sanık Özkan Yarbi’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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DHA

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kadına şiddet Mersin silahlı saldırı
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