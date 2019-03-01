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Eski eşini öldürdü ardından intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 02:35 | Son Güncelleme

Adapazarı'nda, Cevat Akkoyun tartıştığı eski eşi Nesrin Biray'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Korucuk Mahallesi 1726 Sokak'taki sitenin önünde meydana geldi. Her ikisi de üçüncü evliliğini yapan Cevat Akkoyun ve Nesrin Biray, bir süre sonra geçimsizlik nedeniyle boşandı. İkili ayrılmasına rağmen tekrar görüşmeye başladı.

ÖNCE ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ SONRA DA İNTİHAR ETTİ

Cevat Akkoyun eski eşi Nesrin Biray'ın evinin bulunduğu apartmanın önünde eve gelmesini bekledi. Nesrin Biray eve geldiği sırada önüne çıkan Akkoyun ile iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Akkoyun yanındaki tabancayla Biray'a ateş etti. Biray, kanlar içerisinde yere yığılırken, Akkoyun tabancayla bu kez kendini de vurdu.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Biray'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Akkoyun'un ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevat Akkoyun da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Nesrin Biray'ın cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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