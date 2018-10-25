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Eski eşini öldürdü, 'Ne pişman olacağım; 10 milyon paramı yediler' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

BURSA'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38) vücudunun 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu (45), adliyeye sevk edildi.

Eski eşini öldürdü, 'Ne pişman olacağım; 10 milyon paramı yediler' dedi

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38) vücudunun 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu (45), adliyeye sevk edildi. İşleri bozulmadan önce tekstille uğraşan Gündoğdu, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Ne pişman olacağım, 10 milyon paramı yediler" dedi.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. Bir süre sonra Gündoğdu ve Meşeli sokak ortasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu, tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi vücudunun 18 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Gündoğdu ise olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak, kaçtı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçma anı güvenlik kamerasına yansıyan Hasan Gündoğdu'yu, dün Çınarönü Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce tekstille uğraşan ve bir süre sonra işleri bozulunca iş yerini kapattığı öğrenilen Gündoğdu, polisteki ifadesinde, Özlem Meşeli'nin, erkek arkadaşı ile birlikte parasını yediğini, nispet yapar gibi de kendi oturduğu mahallede ev kiraladıklarını, bu yüzden tartışırken sinirlenip cinayeti işlediğini iddia etti.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hasan Gündoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Ne pişman olacağım, 10 milyon paramı yediler" dedi.

FOTOĞRAFLI

Eski eşini öldürdü, 'Ne pişman olacağım; 10 milyon paramı yediler' dediEski eşini öldürdü, 'Ne pişman olacağım; 10 milyon paramı yediler' dediEski eşini öldürdü, 'Ne pişman olacağım; 10 milyon paramı yediler' dedi

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