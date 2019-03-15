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Eski eşini öldürdüğü iddia edilen polis memuru hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de  İngilizce öğretmeni İmren Kandemir'in (27) silahla ölümüne ilişkin yargılanan boşandığı polis eşi Burak T., "Ben bu suçu işlemedim.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de İngilizce öğretmeni İmren Kandemir'in (27) silahla ölümüne ilişkin yargılanan boşandığı polis eşi Burak T., "Ben bu suçu işlemedim. Bana iftira atılmaktadır. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2. duruşmada tutuklu sanık Burak T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu Ayşe Demirci, olay günü sanık Burak T.'nin panik halde müdahalede bulunduğunu belirterek, "Ben yerde yatan kadını bu evde daha önce görmedim. Ben olay günü sanığın bir kadınla ya da bir başkası ile tartıştığına ilişkin herhangi bir söz duymadım" dedi. Tanık Yunus Büyükgöz ise olay günü tadilat için gittiği binada silah sesi duymadığını belirterek, "Öğleden sonra işe başlamıştım. Tahminen 16.30-17.00'da işimi bitirip ayrıldım. Ben elektrik anahtar priz montajı yapıyordum. Bu iş sesli bir aletle yapılan iş değildir. Bu sebeple herhangi bir silah sesi tartışma olsa duyardım. Olaya dair bir görgüm ve bilgim yoktur" diye konuştu.

"BEN DE BİR BABAYIM"

İmren Kandemir'in babası şikayetçi Süleyman Kandemir de "Tanıklar 'Silah sesi duymadık' diyorlar. O zaman benim kızım silahla öldürülmedi. Ayrıca sanık avukatı geçen duruşmada tanıklara sanığı kastederek 'katil suratı var mıydı?' diyor. Acaba katilde nasıl bir surat oluyor? Ben de bir babayım" dedi.

RESMİ MAHKEMEYE SUNDU

Söz verilen sanık avukatı da "İmren çok güzel resim yapıyormuş. Burak ile kendisini resmettiği ve bir tarafına şiirler yazdığı albümü ibraz ediyorum. Şiirlerinden birini okumak istiyorum" diyerek "Vazgeçtim bu dünyadan" başlıklı şiiri okudu.

Sanık Burak T. ile İmren Kandemir'in birbirlerine attıkları mesajları salonda okuyan sanık avukatı, İmren Kandemir'in tehdit içerikli mesajlarına da değindi. Avukat şunları söyledi: "Maktulün psikolojik ve ruh durumu, sinirlendiğinde sanığın ölümünü isteyecek kadar değişkenlik göstermektedir. Sanığın bu suçu işlemesi için bir sebep yoktur. Her insanın, her erkeğin olabileceği kadar sanık kıskançtır. Saplantılı canavar değildir. Maktul öyle bir saplantılı sevdaya kapılmış kurtulamamıştır, bu sebeple psikologa gitmiştir. Ortada bir suç yoktur. Maktul intihar etmiştir. Müvekkilimin öldürdüğüne ilişkin maddi somut hiçbir delil olmadığı halde bir yıla yakın süredir tutukludur. Tahliyesini talep ederim" dedi. Sanık Burak T. de "Ben bu suçu işlemedim. Bana iftira atılmaktadır. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 10 Nisan 2018 günü Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: İmren Kandemir, eski eşi olan polis memuru Burak T.'ye ait evde ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda Burak T.'nin sol el iç, sol el dış, sağ el iç ve sağ el dış svab numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlandığı, İmren Kandemir'in el svab numunelerinde atış artıklarına rastlanmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Burak T. tutuklandı. Burak T.'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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