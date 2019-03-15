Eski eşini öldürdüğü iddia edilen polisin davası

Bunun üzerine söz alan İmren Kandemir'in babası Süleyman Kandemir de "Dinlenilen tanıklar silah sesi duymadık diyorlar. O zaman benim kızım silahla öldürülmedi. Ayrıca sanık avukatı geçen celsede tanıklara sanığı kastederek, 'katil suratı var mıydı?' diyor acaba katilde nasıl bir surat oluyor?" dedi.

Tanık Yunus Büyükgöz de, olay günü apartmanda elektrik, anahtar, priz montajı yaptığını belirterek, herhangi bir silah sesi veya tartışma duymadığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen tanık Ayşe Demirci, apartmanda çocuk baktığını, sanığı kardeşine ait evde oturması nedeniyle tanıdığını belirterek, olay günü de sanığın maktule panik halinde müdahalede bulunduğunu gördüğünü ve yerde yatan kadını daha önce evde görmediğini söyledi.

Sanık avukatı da maktulün yazdığı bir şiiri ve müvekkiliyle maktul arasında geçen mesajlaşmaları okuyarak, maktulün sanığa suç tarihinden 10 gün öncesine kadar "seni seviyorum, özledim" şeklinde mesajların yanı sıra tehdit mesajları da attığını savundu.

İmren Kandemir'in intihar ettiğini öne süren sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler’deki bir evde 10 Nisan 2018’de İmren Kandemir’in silahla hayatını kaybettiği, İmren Kandemir ve şüpheli Burak T.'nin 2017 yılı içerisinde 5-6 ay süren bir evlilik yaşadıklarını, 2017 Ağustos ayında da boşandıkları ifade edilen iddianamede, son zamanlarda tekrar yakınlaşan maktul ile şüphelinin aralarındaki meseleleri son kez konuşmak için olaydan üç gün önce şüphelinin evinde görüştükleri anlatılıyor.

Taraflar arasında "aldatma" konusunda tartışma çıktığına vurgu yapılan iddianamede, olay günü akşam eve giden Burak T’nin maktul İmren Kandemir'i evde gördüğü, annesinin geleceğini ve bu nedenle gitmesi gerektiğini söylediği belirtilerek, "İmren Kandemir'in evi terk etmemesi nedeniyle Burak T.'nin büyük ihtimalle silahını çektiği, açıklanmayan bir şekilde yakın mesafeden ateş ederek maktulün ölümüne sebebiyet verdiği" kaydediliyor.