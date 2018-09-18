Eski eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis

MERSİN (AA) - Mersin'de eski eşini otobüs durağında beklerken 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu Z.Y. (56) ve müştekiler ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bir önceki celsede savcının mütalaasında, maktulü tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiğini anımsattı.

Sanık Z.Y. ve avukatı mütalaaya ilişkin savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine iletti.

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- "Öldürme amaçlı vurmadım"

Z.Y, mütalaaya itiraz ettiğini, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Olayın yaşandığı güne değinen Z.Y, şu ifadeleri kullandı:

"Eski eşimin nerede kaldığını bilmiyordum. Beni çağırmazsa ben onun orada olduğunu bilemezdim. 'Gel sevgilimi göstereyim' diyerek beni çağırdı. Yanında da erkek görünce sinirlendim. Bana bakıp gülüyor ve o erkekle konuşuyordu. Kendimi tutamadım. Öldürme amaçlı vurmadım. Karımı o kadar çok seviyorum ki gazetede çıkan resmini görünce, kesip yanıma aldım. Pişmanım."