Eski eşini öldüren Fedai Varan’ın kaçtığı taksici: "Bana ’mal kestim’ dedi"

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde eski eşi Emine Bulut’u "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan Fedai Varan’ın olay yerinden kaçtığı taksici Abdülkadir D., "Elindeki kanı sorunca, ne oldu kavga mı ettin, dedim. O da ’mal kestim’ diyerek cevap verdi" dedi.

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın (43) ilk duruşması yapıldı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, restorandaki olayın görüntülerini cep telefonu ile kayıt yapan Berat Y. (19), tanık olarak verdiği ifadede, "Olay yerinde şuan huzurunuzda bulunan sanığı görmedim ben. Ben telefon ile kayıt yaparken Emine Bulut ’Ben ölmek istemiyorum’ dedi. Daha sonra üzerindeki kanları görünce kayıt yapmayı bıraktım. Kızının da ne söylediğini hatırlamıyorum" diye konuştu.

Olay sonrasında sanık Fedai Varan’ın kaçtığı taksici Abdülkadir D. ise tanık olarak mahkemede verdiği ifadesinde "Taksiye bindi, elinde siyah bir poşet vardı. Ağzı alkol kokuyordu. Elindeki kanı sorunca ne oldu, kavga mı ettin, dedim. O da ’mal kestim’ diyerek cevap verdi." şeklinde konuştu.