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Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 ay önce boşandığı eski eşini silahla vurarak öldüren şahsın, cinayet gününden 1 hafta önce eski eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 ay önce boşandığı eski eşini silahla vurarak öldüren şahsın, cinayet gününden 1 hafta önce eski eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Acar (36), Mayıs ayında boşandığı K.T.’nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğal gaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için K.T.’nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar’ın haber vermesi sonrasında K.T. iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar’ı kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde kalırken, kuzeni ve iş yerindeki güvenlik görevlisi, K.T.’yi etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırıldı
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar hayatını kaybetti. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

1 hafta önce uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen K.T.’nin susma hakkını kullanarak eski eşini neden öldürdüğünü söylemediği öğrenildi. Yapılan incelemelerde Acar’ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından K.T. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı
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