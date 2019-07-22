HABER

Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

Antalya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı

Antalya'da başkasıyla evlenmesine karşı çıktığı eski eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesinde Gülhanım Doğu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eski eşi Veysel Yat, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, eski eşinin saat kaçta işten geldiğini kızına sorarak öğrenen sanığın apartmanın giriş boşluğunda maktulü beklemeye başladığı belirtildi.

Kadının 01.37'de servisten inerek apartmana girdiği sırada eski eşinin saldırısına uğradığı kaydedilen iddianamede, Gülhanım Doğu'nun 6 bıçak darbesiyle ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldüğü anlatıldı.

İddianamede, sanığın ödünç araçla olay yerine geldiği, maktulün yolunu gözlediği ve telefonu suç saatinde özellikle kapalı tutması dolayısıyla cinayeti tasarlayarak işlediği kanaatine varıldığı ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Maktulün kızı T.A. ise iddianamede yer alan ifadesinde, anne ve babasının 4 yıl önce ayrıldıklarını belirtti.

Annesinin M.P. ile evlenme planları yaptığını ve aynı eve taşındıklarını aktaran T.A, "Kız kardeşim de onlarla aynı evde yaşamaya başladı. Babam bunu hazmedemedi. M.P. ile evlenmesi halinde annemi öldüreceğini söyledi. Babam daha önce de annemi 'Sana kızının düğününü göstermeyeceğim, seni öldüreceğim' diye tehdit etmişti. Olaydan bir gün önce annemle telefonla görüştüğümde, 'Kız kardeşin babanda kalacakmış. Babanın benden istediği bir can, onu da alsın kurtulayım' demişti. Annemin, babam tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum." şeklinde ifade verdi.

Sanık Veysel Tat ise iddianamede yer alan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

Kızılarık Mahallesi'nde 29 Nisan'da, "Benden başka birisiyle evlenemezsin." diyerek tehdit ettiği eski eşi Gülhanım Doğu'yu (46) bıçaklayan Veysel Tat (51) tutuklanmış, ağır yaralanan Doğu, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Gürcistan ’Agile Spirit 2019’ tatbikatına hazırlanıyorGürcistan ’Agile Spirit 2019’ tatbikatına hazırlanıyor
Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyorKoca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet Gülhanım Doğu iddianame

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Korkunç iddia! 4 ilde 23 kişi hayatını kaybetmişti

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.