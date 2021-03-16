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Eski eşini öldüren sanık hakkında haksız tahrik indirimi

16.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’in İzmit ilçesinde başkası ile evlenmek istediğini söyleyen eski eşini doğal gaz firması içinde öldüren şahsı, yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta bulunan gaz dağıtım şirketi ofisinde meydana geldi.

Kocaeli’in İzmit ilçesinde başkası ile evlenmek istediğini söyleyen eski eşini doğal gaz firması içinde öldüren şahsı, yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta bulunan gaz dağıtım şirketi ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Acar (36), boşandığı eski eşi Kerem Tuğral’ın (44) kuzeni ile birlikte abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için Kerem Tuğral’ın da gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar’ın haber vermesi sonrasında Kerem Tuğral, iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar’ı kafasından vurdu. Kanlar içinde kalan Acar hayatını kaybederken gözaltına alınan Tuğral, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet öncesinde mektup yazdı
Üstünde yapılan aramada eski eşi Ayşe Acar’a yazmış olduğu mektup çıkan Tuğral’ın yazdığı mektupta, "Ben gidiyorum, giderken Ayşe’yi de götürüyorum. O her şeye rağmen iyi bir insan, hayat şartları bu hale getirdi. Onu başkasıyla düşünemiyorum, bu duyguya dayanamıyorum. 20 gündür bu düşünce vardı kafamda. Uygun zamanı bekliyordum" belirlendi. ’Tasarlayarak öldürme suçundan yargılanan Kerem Tuğral’ın Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda hazır bulunan ve pişman olduğunu söyleyen sanık Kerem Tuğrul, "Cinayeti tasarlasam, silahı kurup mermiyi ağzına verirdim. Oraya öldürme düşüncesi ile gitmedim. Böyle olmasını istemezdim. Önceki ifadelerimi tekrar ederim" dedi.

Eski eş katiline haksız tahrik indirimi
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Kerem Tuğrul’un cinayeti haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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