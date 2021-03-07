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Eski eşini öldüren şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı

07.03.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Çal ilçesinde eski eşini öldüren şüpheli, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ile birlikte Kütahya’nın Gediz ilçesinde yakalanarak Denizli’ye getirildi.Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çal ilçesi Sazak Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce boşandığı eski eşi Fatma K.

Denizli’nin Çal ilçesinde eski eşini öldüren şüpheli, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ile birlikte Kütahya’nın Gediz ilçesinde yakalanarak Denizli’ye getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çal ilçesi Sazak Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce boşandığı eski eşi Fatma K. (26) ile birlikte yaşamaya başlayan Osman A. (27), evde tartıştığı Fatma K.’yı darp etti. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Osman A., evde bulunan av tüfeği alarak evden gitmek isteyerek dışarı çıkan kadını bahçede ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Ağır yaralanan genç kadın, Çal Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski eşini daha önce de bıçakla yaralayan Osman A., aracına binerek kaçtı. Olay yerinden 20 BKC 47 plakalı otomobille kaçtığı sırada kameralara yakalanan Osman A.’nın en son Uşak il sınırları içerisinde görüldüğü belirlendi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT timlerince takip edilen Osman A., Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada olayda kullanmış olduğu av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Olay yerinden yaklaşık 166 kilometre uzaklıkta gözaltına alınan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Denizli’ye getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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